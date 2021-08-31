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Возможно обострение: в ЛНР отреагировали на условия Киева о наступлении на Донбасс
Новороссия
Возможно обострение: в ЛНР отреагировали на условия Киева о наступлении на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Обострение на линии соприкосновения, организованное Украиной, вполне возможно, как это было уже не один раз. Причиной для этого может стать внутриполитическое обострение в самой Украине или пожелание иностранных кураторов. Об этом ФАН заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Донбасс преткновения

Вооруженные силы Украины не перейдут в наступление на Донбасс без «экстраординарных условий», заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, наступление подразумевает гибель мирного населения, на это власти страны не пойдут. Такой вариант возможен лишь в одном случае.

Возможно обострение: в ЛНР отреагировали на условия Киева о наступлении на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — добавил Арестович.

Обострение возможно

Родион Мирошник назвал странным, что «российской агрессии» украинские формирования ждут на линии соприкосновения с Донбассом, а 2500 км непосредственной границы с РФ защищает только недостроенная и разворованная «стена Яценюка». В Совбезе ООН руководители СММ ОБСЕ не единожды докладывали об отсутствии каких-либо российских регулярных подразделений, так что возможность их агрессии присутствует только в голове украинских спикеров.

«При этом обострение на линии соприкосновения, организованное Украиной, вполне возможно, как это было уже не один раз, и причиной для этого может стать внутриполитическое обострение на Украине или пожелание иностранных кураторов. С апреля 2014 года Киев ведет в Донбассе карательную операцию, цель которой — зачистка инакомыслящего сопротивления, восставшего против госпереворота, произошедшего в Киеве», — пояснил Родион Мирошник.

По его мнению, к такого рода заявлениям Арестовича нужно относиться, как к ничего не значащему «белому шуму», призванному чем-то заполнить информационное пространство и поддерживать украинскую государственную мифологию на тему «враг у порога».

Возможно обострение: в ЛНР отреагировали на условия Киева о наступлении на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в вопросе Донбасса Украина продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

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