Центр «Вектор» заявил об отсутствии случаев заражения штаммом C.1.2 в России

Москва, 31 августа. Случаи заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса C.1.2 в России не зафиксированы. Об этом сообщили в научном центре «Вектор».

По словам специалистов, распространение данного варианта COVID-19 в стране маловероятно в связи с преобладанием дельта-штамма. Новый южноафриканский вариант может быть способен «частично уклоняться от иммунного ответа», рассказали в «Векторе» «Интерфаксу».

Появление штамма коронавируса C.1.2 выявили на территории Южно-Африканской Республики. Эту разновидность пока рассматривают как не вызывающую беспокойство.