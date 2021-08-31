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Центр «Вектор» заявил об отсутствии случаев заражения штаммом C.1.2 в России

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:21
Общество
Центр «Вектор» заявил об отсутствии случаев заражения штаммом C.1.2 в России
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 31 августа. Случаи заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса C.1.2 в России не зафиксированы. Об этом сообщили в научном центре «Вектор».

По словам специалистов, распространение данного варианта COVID-19 в стране маловероятно в связи с преобладанием дельта-штамма. Новый южноафриканский вариант может быть способен «частично уклоняться от иммунного ответа», рассказали в «Векторе» «Интерфаксу».

Появление штамма коронавируса C.1.2 выявили на территории Южно-Африканской Республики. Эту разновидность пока рассматривают как не вызывающую беспокойство.

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коронавирус центр вектор штамм
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