Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Армянский дипломат заявил, что Азербайджан игнорирует выполнение пунктов трехстороннего договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Он также обозначил готовность Армении к углублению отношений с Россией.

Стоит отметить, что Мирзоян прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Это его первая поездка в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. Помимо контактов с Лавровым дипломат собирается встретиться с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян назначил Мирзояна на пост главы МИД республики. Указ был подписан 19 августа.