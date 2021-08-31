Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 15:28
15:26
Политика
Лавров емко охарактеризовал политику властей Украины
15:25
Политика
Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе
15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
15:21
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
15:20
Общество
Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров
15:19
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
15:19
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
15:14
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
15:12
Происшествия
Подросток умер из-за отравления освежителем воздуха в Подмосковье
15:11
Шоу-бизнес
«Не любила все это»: Алекса рассказала правду о разрыве с Тимати
Все новости

Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:19
Политика
Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Армянский дипломат заявил, что Азербайджан игнорирует выполнение пунктов трехстороннего договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Он также обозначил готовность Армении к углублению отношений с Россией.

Стоит отметить, что Мирзоян прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Это его первая поездка в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. Помимо контактов с Лавровым дипломат собирается встретиться с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян назначил Мирзояна на пост главы МИД республики. Указ был подписан 19 августа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху
Армения лавров карабах
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru