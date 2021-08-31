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Вице-президент ТПП Ростовской области скончался от коронавируса
Общество
Вице-президент ТПП Ростовской области скончался от коронавируса
официальный сайт ТПП Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 31 августа. Коронавирус в Ростовской области продолжает свою страшную жатву. В отделении реанимации, находясь на аппарате ИВЛ, скончался вице-президент областной Торгово-промышленной палаты Сергей Шнейдер.

Как пояснили в ТПП Ростовской области, должность вице-президента Шнейдер занимал последние семь лет. До этого он был заместителем генерального директора по инвестициям Ростовского водоканала. Течение болезни было тяжелым. В реанимации он провел около трех недель, где и скончался в возрасте 67 лет. 

Ростов-на-Дону помнит Шнейдера как одного из главных инициаторов возрождения реки Темерник, а также идейного вдохновителя по созданию самого длинного в Европе непрерывного линейного экологического парка по берегам реки.

Ранее ФАН сообщал, что глава управления МВД Ростовской области по вопросам миграции умер в возрасте 40 лет от коронавирусной инфекции. Это произошло в госпитале, развернутом на базе городской больницы №20.

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