Вице-президент ТПП Ростовской области скончался от коронавируса

Ростов-на-Дону, 31 августа. Коронавирус в Ростовской области продолжает свою страшную жатву. В отделении реанимации, находясь на аппарате ИВЛ, скончался вице-президент областной Торгово-промышленной палаты Сергей Шнейдер.

Как пояснили в ТПП Ростовской области, должность вице-президента Шнейдер занимал последние семь лет. До этого он был заместителем генерального директора по инвестициям Ростовского водоканала. Течение болезни было тяжелым. В реанимации он провел около трех недель, где и скончался в возрасте 67 лет.

Ростов-на-Дону помнит Шнейдера как одного из главных инициаторов возрождения реки Темерник, а также идейного вдохновителя по созданию самого длинного в Европе непрерывного линейного экологического парка по берегам реки.

Ранее ФАН сообщал, что глава управления МВД Ростовской области по вопросам миграции умер в возрасте 40 лет от коронавирусной инфекции. Это произошло в госпитале, развернутом на базе городской больницы №20.