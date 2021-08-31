Добровольно и ответственно: бывший глава Минздрава рассказал об успехах вакцинации в Чили

Доля вакцинированных в столичном регионе Чили достигла отметки в 80 процентов. Это позволит уже с 1 сентября в Сантьяго и окрестностях передвинуть начало комендантского часа на два часа позже — он будет начинаться с полуночи.

Строгие карантинные меры в сочетании с большим количеством тестов и эффективной кампанией по вакцинации позволили Чили добиться впечатляющих результатов в борьбе с коронавирусом: по данным Министерства здравоохранения, за истекшие сутки было сделано 56 139 тестов (как ПЦР, так и на антитела), из которых COVID-19 (в том числе и бессимптомный) выявили всего 603.

В целом с начала пандемии в Чили были протестированы 20 млн человек. От коронавируса в Чили привито уже 78% населения. Для сравнения: в Уругвае — 72,1%, а в Бразилии и Аргентине — всего по 28%.

Федеральное агентство новостей /

О том, какие факторы способствовали достижению столь высоких показателей, специальному корреспонденту ФАН рассказал Хайме Маньялич: врач-нефролог, бывший министр здравоохранения Чили, а в настоящее время — главный консультант Минздрава по вопросам эпидемиологии и санитарных мер.

ФАН: Показатели вакцинации в Чили значительно выше, чем у соседей по континенту, да и на мировом уровне Чили входит в первую десятку. Чем вы объясняете эффективность принятых в вашей стране санитарных мер? Прививки делают принудительно?

Хайме Маньялич: Люди идут прививаться абсолютно добровольно. А эффективность программы — безусловно заслуга министерства здравоохранения и правительства, которое сделало все возможное — например, правильно вложило налоги, которые мы все платим, в привлечение грамотных профессионалов (в том числе и в сфере пропаганды), оплату вакцин и организацию процесса.

Весьма дальновидным было также решение допустить на территории Чили клинические испытания. Благодаря этому удалось сэкономить время и обеспечить прививочным материалом все слои населения и возрастные группы. А две недели назад мы начали колоть третью дозу. На сегодняшний день ее получили уже больше миллиона пожилых чилийцев.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Чили /

— Вакцинация бесплатна?

— Абсолютно.

— Какие вакцины используются в Чили?

— Министерством одобрены Pfizer, Sinovac, CanSino, AstraZeneca, Johnson & Johnson, — и недавно подключился Sputnik V, что очень ценно.

Опыт России в области вирусологии и эпидемиологии исключительно важен. Ведь в 2003 году, когда мир впервые серьезно задумался о возможной эпидемии (тогда это была атипичная пневмония c 10-процентной летальностью) — именно российские ученые первыми создали платформу для разработки разнообразных вакцин. Пользуюсь случаем выразить своё глубокое уважение коллегам из Института Гамалеи.

twitter.com / МИД России

— Когда вы говорите о том, что процесс вакцинации в Чили был «организован правильно», что именно вы имеете в виду?

— Чтобы полнее ответить на этот вопрос, имеет смысл продолжить небольшой экскурс в недавнюю историю. Следующей после 2003 года стала вспышка 2009-го — когда мир столкнулся с реалиями «ближневосточного респираторного синдрома» (MERS-CоV). 33% летальных исходов!

Ее тоже удалось довольно быстро погасить; и это тоже была победа так называемой «реактивной» медицины: то есть ученые и врачи имели дело с яркой симптоматикой, абсолютно очевидной с самого момента заражения — и это значительно облегчало их работу.

Нынешняя коронавирусная инфекция во всех четырех ее разновидностях отличается от предыдущих тем, что часто протекает бессимптомно и в большинстве случаев немногим отличается от обычного гриппа. Это затрудняет диагностику, но самая главная проблема в том, что коронавирус гораздо более заразен, чем вирусы-предшественники. Единственный выход в подобной ситуации — усиление превентивных санитарных мер. И наши специалисты пошли именно этим путем.

Во-первых, в Чили с самого начала делалось очень много тестов. Во-вторых, Минздрав начал сразу несколько пропагандистских кампаний, направленных на соблюдение социальной дистанции, ношение масок и мытье рук, ну и на необходимость вакцинации, конечно. С гордостью могу сказать, что в Чили очень высок уровень гражданского самосознания — если угодно, это отличительная черта моих соотечественников. Например, у нас в стране нет антипрививочников.

— Вообще нет?

— Можно сказать, что вообще. Согласно опросам, всего 5% чилийцев говорят, что не будут прививаться. Но не потому, что не считают нужным — это люди, у которых действительно имеются серьезные противопоказания, или те, кто живет в совсем уж удаленных зонах.

— В разгар «социального взрыва» 2019 года (который многие считают «победившей революцией») вы неоднократно заявляли, что чилийская система здравоохранения — лучшая в мире. Однако одной из причин народного недовольства вплоть до сегодняшнего дня является именно состояние медицины. Как вы можете это прокомментировать?

— Противоречие здесь кажущееся. О качестве государственного здравоохранения мы можем судить как раз по ситуации с COVID-19. Наличие инфраструктуры, врачей, специалистов и централизованной санитарной политики — залог успеха, о причинах которого вы спрашивали в самом начале.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Чили /

Если, опять же, вернуться на десять лет назад, то именно на то время, когда я был министром, пришлась вспышка менингококкового менингита. Серогруппа W-135, 30-процентная летальность. Но мы в кратчайшие сроки привили всех детей страны и победили болезнь.

Кстати, в разгар беспорядков 2019 года министерство учредило специальные пункты неотложной офтальмологической помощи для тех, кто во время манифестаций получил травмы глаз резиновыми пулями или газом.

Тем не менее слабым местом системы является тот факт, что «в мирное время» ее на всех не хватает, и очень многим приходится пользоваться частным страхованием здоровья. Оно очень дорогое, и тех, кто выражал свое недовольство таким положением дел на манифестациях, можно понять. К сожалению, частная медицина сегодня является частью пропасти между богатыми и бедными... И эта пропасть слишком широка. Хорошо, что общество сегодня начало работать над тем, чтобы она сузилась.

/ Федеральное агентство новостей

— Вы имеете в виду работу над новой Конституцией?

— Да. Конституционный конвент делает очень важное дело.

— Что вы думаете о требованиях левого крыла упразднить частное страхование здоровья?

— Не обязательно его совсем упразднять... Оно может действовать в тандеме с государственным. Но ведущая роль в этой теме должна быть у государства. Как, например, в Канаде: на налоги можно содержать отличную систему. Думаю, если Чили поднапряжется, то за восемь-десять лет мы сможем построить что-то похожее.