Эфир: Как долго Европа и США будут терпеть промашки Байдена и кто его заменит



Во вторник, 31 августа, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого политологи обсуждают последствия афганской кампании для президента США Джо Байдена.

Позорное бегство армии НАТО из Афганистана повлекло за собой целую череду кровавых событий. Стало известно, что в ходе недавних терактов в Кабуле многие жертвы были убиты стреляющими в панике американскими солдатами. Есть также основания полагать, что некоторые из 13-ти американских солдат, убитых в ходе теракта, были расстреляны своими.

Президент США теперь избегает вопросов об Афганистане, а на прощании с телами убитых солдат в Вашингтоне он умудрился посмотреть на часы в самый кульминационный момент. Ранее же его и вовсе застали спящим во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Такие промашки президента США не могли не заметить даже в демократических СМИ, за что Байден и получил от них долю критики.

Как пройдет встреча Зеленского и Байдена: станет ли она очередным провалом? Займет ли место Байдена Камала Харрис? Как ответит ЕС на провал НАТО? Будут ли созданы отдельные войска Европы? На эти вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает политолог, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич.