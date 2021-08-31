Совет ЕС исключил США из списка безопасных стран по COVID-19

Брюссель, 31 августа. Соединенные Штаты Америки исключены из списка безопасных стран в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией в стране.

Совет Европейского союза принял решение об исключении США из списка безопасных стран на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и ростом числа заболевших коронавирусом в стране. Отмечается, что включение в этот список позволяло гражданам посещать страны Евросоюза, не сдавая ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции и не проходя карантин.

Из списка также были исключены Израиль, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония. Право на свободное посещение Евросоюза сохранили за гражданами Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Албании.

Прохождение процедуры вакцинации позволяет посещать некоторые страны мира без прохождения карантина. Как сообщалось ранее, вакцинация также способствует улучшению состояния пациентов с постковидным синдромом.