Новейшую индийскую ракету Astra адаптировали к истребителю Су-30МКИ

Нью-Дели, 31 августа. Организация оборонных исследований и разработок Индии адаптировала к истребителю Су-30МКИ новейшую ракету Astra, сообщил представитель компании Нарендра Кумар Ария.

В комментарии ТАСС он высоко оценил российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере. Взаимодействие двух стран он назвал плодотворным. Благодаря этому сейчас на вооружении ВВС Индии состоит около 270 истребителей Су-30МКИ.

«Мы адаптировали новую ракету Astra к Су-30МКИ», — отметил Ария.

Он также напомнил, что индийские представители принимали участие в работе военно-технического форума «Армия-2021», который проходил в Подмосковье. Там были представлены две радиолокационные станции, а также новые противотанковые ракеты HELINA и NAG, разработанные в Индии.

Ранее сообщалось, что минобороны Индии планирует модернизировать бронемашины БМП-2. Кроме того, как пишет RT, ведомство обсуждает с Россией модернизацию индийских основных танков Т-90С.