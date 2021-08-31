Ученые из США выяснили главную причину смерти пациентов с COVID-19

Вашингтон, 31 августа. Американские медики провели исследование и установили основную причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам специалистов, они опровергли популярное мнение о том, что роль в повышении риска смерти играют сопутствующие бактериальные инфекции в легких. Также к смерти пациентов не имеет отношения чрезмерная реакция иммунной системы организма. В ходе исследования эксперты собрали образцы легочных тканей 589 госпитализированных мужчин и женщин с тяжелой формой заболевания.

Врачи заявляют, что основной причиной смертей от COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких. Полный текст работы опубликован в журнале Nature Microbiology.

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков ранее перечислил анализы, которые необходимо сдать после перенесенного коронавируса. Для начала пациенту необходимо проверить, нет ли угрозы возникновения тромбоза.