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Автомобиль с консулом КНДР попал в смертельное ДТП в Амурской области

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:45
Происшествия
Автомобиль с консулом КНДР попал в смертельное ДТП в Амурской области
pxhere.com

Благовещенск, 31 августа. Авария с участием внедорожника Range Rover, который перевозил консула КНДР, опрокинулся на трассе Екатеринославка — Харьковка.

По некоторым данным, водитель иномарки мог не справиться с управлением. В результате машина перевернулась. В салоне Range Rover находились два пассажира, один из которых скончался на месте происшествия. При этом пока неизвестна личность погибшего. Сотрудники полиции и медики продолжают работать на месте ДТП.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись аварии с автомобилем каршеринга на юго-востоке Москвы, жертвой которой стал четырехлетний ребенок.

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