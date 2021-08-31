Автомобиль с консулом КНДР попал в смертельное ДТП в Амурской области

Благовещенск, 31 августа. Авария с участием внедорожника Range Rover, который перевозил консула КНДР, опрокинулся на трассе Екатеринославка — Харьковка.

По некоторым данным, водитель иномарки мог не справиться с управлением. В результате машина перевернулась. В салоне Range Rover находились два пассажира, один из которых скончался на месте происшествия. При этом пока неизвестна личность погибшего. Сотрудники полиции и медики продолжают работать на месте ДТП.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись аварии с автомобилем каршеринга на юго-востоке Москвы, жертвой которой стал четырехлетний ребенок.