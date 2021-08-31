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Экс-футболист Билялетдинов назвал лучшего кандидата на роль капитана сборной
Спорт
Экс-футболист Билялетдинов назвал лучшего кандидата на роль капитана сборной
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 31 августа. Экс-полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение, кто лучше подходит на звание капитана национальной команды.

По его словам, хавбек «Монако» Александр Головин не подходит на роль капитана сборной из-за позиции на поле и неразговорчивости.

«Вариантов немного на этот пост. Есть человек, прошедший огонь и воду в виде ЧМ и ЧЕ — это Джикия (центральный защитник "Спартака". — Прим. Ред.)», — передает слова Билялетдинова Sport24.

Экс-игрок отметил, что партнеров по команде необходимо заводить, настраивать, своевременно реагировать на ситуации — это важно в капитанском деле.

По его мнению, на роль капитана также мог бы подойти вратарь «Локомотива» Гильерме, но лучше его дополнительно не загружать, поскольку на его плечах большая ответственность.

Напомним, экс-капитан сборной России Артем Дзюба не получил вызов в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022. Новый тренер национальной команды Валерий Карпин пообещал выбрать капитана вместе с футболистами в ближайшее время.

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Головин футбол сборная россии джикия
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