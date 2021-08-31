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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку новой машины

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:38
Экономика
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку новой машины
pxhere.com

Москва, 31 августа. Большинство опрошенных россиян (35%) хотят купить следующее авто дороже 1 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса avtocod.ru.

Другие 16% респондентов планируют приобрести автомобиль стоимостью до 1 млн рублей. При этом 14% жителей страны готовы выделить на новую машину до 800 000 рублей.

Максимум до 500 тысяч рублей готовы отдать за такую покупку 12% граждан, отметили эксперты. Вместе с тем в планы 8% опрошенных приобретение машины не входит в принципе.

Стоимость автомобилей в разных российских регионах может существенно отличаться. Потому благодаря изучению региональных рынков можно приобрести новую машину дешевле, обратил внимание риэлтор в сфере автомобильного рынка, автоэксперт Игорь Серов.

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автомобили траты покупка авто
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