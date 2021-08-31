Судан уведомил Россию о тупике в переговорах по эфиопской плотине Хидасэ

Хартум, 31 августа. Правительство Судана подтвердило, что переговоры по эфиопской ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) зашли в тупик из-за непримиримости Аддис-Абебы. Об этом говорится в сообщении заместителя министра иностранных дел Мухаммада Шарифа Абдаллы, направленном специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку Михаилу Богданову.

Письменное послание подготовлено в преддверии предстоящего девятого заседания Политического консультативного комитета между внешнеполитическими ведомствами двух государств, которое запланировано на сентябрь.

«Трехсторонние переговоры между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой зашли в тупик из-за непримиримости Эфиопии», — гласит письмо суданского чиновника.

Мухаммад Шариф также подтвердил приверженность представленному его правительством предложению о формировании четырехстороннего посреднического комитета во главе с Демократической Республикой Конго, выступающего в качестве председателя текущей сессии Африканского союза, и с участием Соединенных Штатов, Евросоюза и ООН.

Несколько дней назад Министерство иностранных дел Эфиопии заявило, что Аддис-Абеба ожидает приглашения ДРК продолжить переговоры о строительстве и вводе в эксплуатацию плотины «Возрождение», которую она возводит на реке Голубой Нил. В сообщении МИД отмечено, что американское давление в отношении ГЭС значительно сократилось после успеха второго этапа заполнения водохранилища Хидасэ.

Министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас сообщил на днях, что на ситуации с наводнениями в стране в текущем году никак не сказывается начало работы эфиопской гидроэлектростанции. Такой вывод сделан по итогам заседания кабмина, в ходе которого участники заслушали отчет о нынешнем сезоне дождей.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал, что российские гидрологи и ученые разработали проект, который помог урегулировать кризис вокруг ГЭС «Возрождение» с учетом интересов всех сторон. По его словам, грамотное управление каскадом плотин в Судане позволит избежать негативных последствий как для самой страны, так и для Египта.