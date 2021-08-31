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Елена Проклова раскрыла подробности строительства дома в горах Сочи

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:38
Шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла подробности строительства дома в горах Сочи
instagram.com  /  @elproklova

Сочи, 31 августа. Знаменитая актриса Елена Проклова на свои деньги строит дом в горах Сочи. Кинодива с большим удовольствием проводит время на своем участке.

Проклова вместе со своим бывшим супругом Андреем Тришиным строит дом в микрорайоне Хоста. Финансовые вопросы лежат на звезде, при этом экс-муж помогает артистке со строительством дома.

Звезда «Мимино» купила участок на горе, до моря ей нужно идти три километра. Пока идет строительство, знаменитость живет в квартире, расположенной в 500 метрах от побережья. Артистка с большим удовольствием ездит в горы и ради этого просыпается в четыре утра.

«Жду, когда поеду в горы: играть в стройку и растить сад. Это такое же волшебное ощущение, как в детстве. Я всю жизнь просыпалась очень рано и не могла дождаться, когда выйдут во двор мои друзья, и мы будем строить домики, играть в магазин, в дочки-матери», — поделилась подробностями Проклова в интервью kp.ru.

В середине августа Проклова показала телезрителям свою недвижимость в Сочи. Актриса приобрела четыре однокомнатные квартиры, которые удалось объединить в одну. Покупка ей обошлась в 15 миллионов рублей, но звезда счастлива.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Проклова раскрыла подробности строительства дома в горах Сочи
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