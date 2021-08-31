Дизайн российского ударного «Аллигатора» вызвал восторг у жителей Японии

Токио, 31 августа. Российский ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор» вызвал восторженную реакцию среди японских читателей издания Yahoo News Japan.

В комментариях к публикации, посвященной поставкам машин для Вооруженных сил РФ, пользователи обратили внимание на впечатляющий дизайн и возможности вертолета. Более того, конструкция «Аллигатора» заставила некоторых читателей критиковать собственных военных.

«А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь заявил, что характеристики Ка-52М могут стать опасным сюрпризом для Соединенных Штатов. По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс еще не раз удивит американцев своими достижениями.

«Наверняка российский ВПК припас еще немало «сюрпризов» для американцев», — написал он.

Вертолет Ка-52М оснащен современной оптико-электронной системой, а также мощными противообледенительными нагревательными элементами винта. Машина предназначена для разведки местности, а также координации действий группы боевых вертолетов.

Как сообщает издание «Утро.ру», маневры российской авиации уже заставляют нервничать американских военных. В США полагают, что ВКС России могут угрожать Аляске и Гавайским островам.