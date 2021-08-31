«Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома»: российские фильмы Венецианского фестиваля 2021 года

, 31 августа. Венецианский кинофестиваль, который продлится с 1 по 11 сентября, в 2021 году особо ориентирован на российское кино. Отечественные фильмы представлены в нескольких номинациях.

Программу 78-го Международного Венецианского фестиваля, который традиционно проходит на острове Лидо, решили не сокращать из-за пандемии. Она осталась полной и включает новые фильмы Педро Альмодовара, Паоло Соррентино, Дени Вильнева, а также российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, Владимира Битокова и других. Помимо Бенедикта Камбербэтча и Пенелопы Крус на красной дорожке можно будет увидеть Юру Борисова — стремительно взошедшую звезду нового российского кино. Кроме того, индустриальная площадка Венецианского фестиваля в этом году впервые будет сфокусирована на России. Российские и итальянские деятели кино проведут ряд встреч и дискуссий в рамках кинорынка Venice Production Bridge.

К наиболее ожидаемым зарубежным фильмам, которые будут представлены на фестивале, относятся «Дюна» Дени Вильнева, «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта, «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Параллельные матери» Педро Альмодовара, «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина, «Рука бога» Паоло Соррентино. Из отечественных кинолент в основной конкурс был включен фильм режиссерского дуэта Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». В одной из новых программ фестивался можно будет увидеть драму Владимира Битокова «Мама, я дома». В обоих фильмах главную роль исполняет Юра Борисов, который уже неоднократно представлял российский кинематограф в Каннах. В секцию «Специальные показы» от России вошла документальная лента Насти Коркия «ГЭС-2», посвященная реконструкции здания электростанции на Болотной набережной, в котором разместился центр современного искусства.

Меркулова и Чупов были отмечены жюри Венецианского фестиваля три года назад, когда представили фильм «Человек, который удивил всех». В их новом проекте также затрагиваются вопросы смерти и переоценки своей жизни. Капитан Волконогов — успешный и уважаемый сотрудник правоохранительных органов — в одночасье теряет все, его объявляют преступником и задерживают. Герою удается сбежать, но он встречает загадочное существо из мира иного, которое сообщает ему, что за гробом его ждет ад. Спастись он может только одним способом — если раскается в том насилии, которое совершал, и получит прощение у тех, кто от него пострадал.

В фильме Битокова «Мама, я дома» блестящий актерский дуэт Ксении Раппопорт и Юры Борисова представит историю о женщине, которая ждет сына, ушедшего воевать по контракту в Сирии, и погибшего там. Героиня отказывается верить в смерть сына, пытается вернуть его, и затем вдруг в ее жизни появляется другой молодой человек, годящийся ей в сыновья. Фильм включен в новую программу фестиваля «Горизонты экстра».