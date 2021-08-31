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Сербы создают легкий танк на базе советской самоходной гаубицы «Гвоздика»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:33
Армия
Сербы создают легкий танк на базе советской самоходной гаубицы «Гвоздика»
wikipedia.org  /  SSGT Robert Reeve

Белград, 31 августа. Сербские специалисты при создании нового легкого танка вдохновились советской гаубицей САУ 2С1 «Гвоздика», говорится в сообщениях на форуме MyCity Military.

Предположительно, разработчиком является компания DLS Specijalni sistemi d.o.o. Beograd. Характеристики новинки не сообщаются, однако интернет-пользователи успели обратить внимание на ее внешность.

Корпус очень напоминает советскую самоходную гаубицу «Гвоздика», способную плавать и справляться с подъемами до 35 градусов. Она может развивать скорость до 60 км/час по шоссе. Кроме этого, для ходовой части сербского танка используется доработанное шасси бронетранспортера МТ-ЛБ. Возможности нового сербского танка пока что не известны.

Ранее сообщалось, что в Ростехе улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ. Кроме этого, стало известно, что советский танк Т-34 принял участие в форуме «Армия-2021», передает RT.

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