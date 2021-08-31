Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 14:00
13:58
Политика
Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху
13:58
Общество
Самарцев предупредили о резком похолодании
13:58
Общество
Новосибирские инспекторы ДПС помогли медикам довезти умирающего коллегу в больницу
13:57
Экономика
Экономист оценил планы по созданию города-миллионника на Дальнем Востоке
13:57
Спорт
Пловцы из России выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете в Токио
13:57
Общество
Власти Украины запретят машинам с номерами Приднестровья въезд в страну
13:57
Происшествия
Кинологи продолжают искать «бомбу» в Мосгорсуде
13:56
Происшествия
Репетитора английского языка из Таганрога подозревают в педофилии
13:54
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» оценил уровень износа российского сегмента МКС
13:53
Общество
Губернатора Смоленской области готовят к третьей операции после сложнейшего перелома
Все новости

Пушков сообщил об «афганском синдроме» у США после вывода американских войск

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:34
Политика
Пушков сообщил об «афганском синдроме» у США после вывода американских войск
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 31 августа. Американская сторона уже испытывала внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал последствия вывода войск США из Афганистана. Сенатор отметил, что американская сторона ранее уже испытывала внутренние проблемы на фоне неудачной войны во Вьетнаме. Однако сейчас у Вашингтона развился «афганский синдром», считает парламентарий.

«Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», — констатировал Пушков.

Пушков сообщил об «афганском синдроме» у США после вывода американских войск
Global Look Press  / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Помимо этого, он отметил, что провал признают «практически все», кроме американского государственного секретаря Энтони Блинкена, который по-прежнему считает эти действия успешными.

Представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забихулла Муджахид сообщал, что руководство США потерпело поражение в Афганистане. Однако, по его словам, радикалы рассчитывают на установление хороших отношений с Вашингтоном, передала «Национальная служба новостей».

Ранее афганский вице-президент Амрулла Салех заявил, что Соединенные Штаты решили стать «минидержавой» после вывода своих войск из Афганистана. Он уточнил, что государство «не упаковали и не увезли в сумке» с последним американским солдатом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков сообщил об «афганском синдроме» у США после вывода американских войск
сша афганистан пушков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru