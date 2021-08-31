Москва, 31 августа. Американская сторона уже испытывала внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал последствия вывода войск США из Афганистана. Сенатор отметил, что американская сторона ранее уже испытывала внутренние проблемы на фоне неудачной войны во Вьетнаме. Однако сейчас у Вашингтона развился «афганский синдром», считает парламентарий.

«Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», — констатировал Пушков.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Помимо этого, он отметил, что провал признают «практически все», кроме американского государственного секретаря Энтони Блинкена, который по-прежнему считает эти действия успешными.

Представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забихулла Муджахид сообщал, что руководство США потерпело поражение в Афганистане. Однако, по его словам, радикалы рассчитывают на установление хороших отношений с Вашингтоном, передала «Национальная служба новостей».

Ранее афганский вице-президент Амрулла Салех заявил, что Соединенные Штаты решили стать «минидержавой» после вывода своих войск из Афганистана. Он уточнил, что государство «не упаковали и не увезли в сумке» с последним американским солдатом.

1 Организация запрещена на территории РФ.