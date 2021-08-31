Летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин указом посмертно наградил членов экипажа самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, орденами Мужества.

Руководство ПАО «Ил» ранее объявило, что трех членов экипажа самолета нужно представить к наградам. Российское проектно-конструкторское бюро подало соответствующее ходатайство. В авиакатастрофе погибли Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.

Во вторник, 31 августа, экипаж Ил-112В похоронили в Мытищах, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Родные и близкие простились с летчиками.