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Летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:34
Общество
Летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин указом посмертно наградил членов экипажа самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, орденами Мужества.

Руководство ПАО «Ил» ранее объявило, что трех членов экипажа самолета нужно представить к наградам. Российское проектно-конструкторское бюро подало соответствующее ходатайство. В авиакатастрофе погибли Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.

Во вторник, 31 августа, экипаж Ил-112В похоронили в Мытищах, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Родные и близкие простились с летчиками.

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путин указ орден мужества летчики ил 112в
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