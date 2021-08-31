Он оскорбил детей: активист Оболонский о скандальном заявлении Джигана

Москва, 31 августа. Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский в ближайшее время направит обращение в Генпрокуратуру по поводу наказания для Джигана.

Оболонский в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что звездам нравится удивлять публику, поэтому рэпер Джиган и назвал подписчиков «петушками». Собеседник агентства подчеркнул, что среди фанатов артиста есть и дети, поэтому такое отношение недопустимо.

«Сейчас сделаем нотариально заверенную экспертизу и направим ее в Генеральную прокуратуру, чтобы она дала оценку. Нужно прекратить эпатаж наших звезд и дать им возможность нести доброе и вечное, а не грязь и смуту в неокрепшие души наших детей. Все очень просто», — сказал Оболонский.

Ранее активист посоветовал певцу найти другой способ самовыражения. Он считает, что рэперу нужно обратиться в Национальный родительский комитет для «пиара», так как у него хороший имидж «Деда Мороза».