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Песков: правоохранители должны реагировать на незаконные действия «Мужского государства»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:28
Происшествия
Песков: правоохранители должны реагировать на незаконные действия «Мужского государства»
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Москва, 31 августа. Правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» имеются нарушения закона.

Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к деятельности движения «Мужское государство».

Пресс-секретарь президента РФ накануне также ответил на вопрос об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию. По его словам, в Кремле сейчас не рассматривают участие иностранных граждан в конфликтах как проблему.

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песков правоохранители мужское государство
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