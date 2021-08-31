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Мэр Железноводска обругал туристов за критику города
Общество
Мэр Железноводска обругал туристов за критику города
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Железноводск, 31 августа. Мэр города Железноводск Евгений Моисеев грубо ответил туристке, которая раскритиковала курорт. Ее не устроило состояние города.

Женщина приезжала в Железногорск отдохнуть и решила прокомментировать благоустроенность местных улиц. Свое мнение она оставила в комментариях под постом в соцсетях, где выбирали лозунг города.

Мэр заявил, что Железноводск давно является сильным урологическим курортом. Туристка на это ответила, что город уже растерял всю привлекательность и стал подобен любому другому. Мэр решил не пропускать такое замечание и обругал девушку за критику.

«Недорогая наша «быдло-недо-бедно» озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — ответил Моисеев.

Отметим, что после этого мнения пользователей разделились. Ряд подписчиков согласился с мэром. Другие же оказались недовольны его словами.

Ранее стал известен самый популярный курорт в России на следующий год. Лидером раннего бронирования путевок стал один из городов Краснодарского края.

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