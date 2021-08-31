Дмитрий Песков рассказал, кто из россиян получит выплаты в размере 15 тыс. рублей

Москва, 31 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил получателей пособия в 15 тыс. рублей.

Согласно пояснению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, указ о назначении выплаты в размере 15 тыс. рублей военным, а также правоохранителям будет распространяться на все должности и звания.

Государство приступит к осуществлению выплат уже в сентябре. Глава государства Владимир Путин подписал два соответствующих указа. Согласно тексту документов, господдержка коснется работников противопожарной службы, полицейских, а также военнослужащих.

Вместе с этим, денежные средства будут переводиться курсантам военных училищ. Пособие предоставят обучающимся по программам военно-профессиональных образовательных организаций и военных учебных заведений высшего образования.

Вне зависимости от того, в каком звании и должности находится гражданин из указанных категорий, он единоразово получит 15 тыс. рублей в качестве государственной поддержки, отмечает Песков.