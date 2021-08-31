Полиция Малави арестовала 29 нелегальных мигрантов из Эфиопии

Лилонегве, 31 августа. Группу нелегальных мигрантов из Эфиопии задержали в малавийском городе Мзимба, сообщил представитель городской полиции Джон Ньиронго.

Сотрудники полиции, дежурившие на блокпосту Райли, получили сообщение о том, что в столицу Малави едет микроавтобус с гражданами Эфиопии, незаконно проникшими на территорию страны, сообщает Malawi24.

Транспортное средство было перехвачено, в нем находились 29 эфиопов в сопровождении местного жителя — его заподозрили в пособничестве и подстрекательстве к нелегальной иммиграции. Все 30 человек были заключены под стражу и предстанут перед судом для предъявления официальных обвинений.

Несколько месяцев назад более трех тысяч нелегальных мигрантов вернулись в Гондурас после столкновений с силовиками Гватемалы на границе. Часть из них смогла добраться Мексики.