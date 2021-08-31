Корабли Тихоокеанского флота уничтожили крылатые ракеты «противника» в Японском море

Вилючинск, 31 августа. Корветы Тихоокеанского флота РФ «Громкий» и «Совершенный» успешно поразили крылатые ракеты условного противника в ходе учебных стрельб в Японском море.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что маневры проводились в соответствии с планом боевой подготовки. В ходе учений корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали там действия по противовоздушной обороне. Отмечается, что расчеты вели огонь из комплексов «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит», которые были выпущены с МРК «Иней».

«После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК «Редут», — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск» Балтийского флота выполнил ракетные пуски в Белом море. Огонь велся из комплекса «Калибр» по береговой мишени на полигоне Чижа. Отметим, что в сентябре боевые единицы ВМФ РФ, а также корабли Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут совместные учения в Каспийском море, передает RT.