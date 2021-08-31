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Огонь охватил крупный склад в Ачинске

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:14
Происшествия
Огонь охватил крупный склад в Ачинске
Пресс-служба МЧС России

Красноярск, 31 августа. Пожарные локализовали возгорание на 1000 «квадратах» в Ачинске. Инцидент произошел на улице Дзержинского, 73.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 09:54 по московскому времени. Огонь, по словам заявителя, охватил крупный склад. К моменту прибытия спасателей пожар распространился на 1000 квадратных метров: горела кровля здания.

Через несколько часов сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. На данный момент они проводят проливку конструкций и разбирают поврежденные конструкции, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства по региону.

В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Обстоятельства и детали случившегося выясняют специалисты.

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