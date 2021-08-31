Судан освободит проекты солнечной энергетики от налогов и таможенных пошлин

Хартум, 31 августа. Переходные власти Судана намерены освободить производство солнечной энергии от таможенных пошлин и налогов в целях популяризации среди граждан использования возобновляемых источников по приемлемым ценам.

По словам премьер-министра Абдаллы Хамдока, народ ждет от правительства успехов в данной области, подобных тем, которых оно добилось в отношении топлива, хлеба и денежных потоков в банках. В настоящий момент в стране наблюдается кризис электроснабжения в свете финансовых проблем, тормозящих развитие коммерческих инициатив и улучшение работы действующих проектов.

В понедельник во второй половине дня на ТЭЦ «Гарай-3» под руководством Абдаллы Хамдока состоялась встреча с участием министров энергетики и нефти, финансов и экономического планирования, культуры и средств массовой информации. Стороны изучили ход работ на станции, которая, как ожидается, в ближайшее время увеличит производство на 450 мегаватт.

На заседании премьер призвал использовать приток инвестиций в страну и активировать возобновляемые источники энергии в рамках развития национальной экономики. Он заявил, что ресурсов в стране хватает для получения излишка от производства местного сектора и превращения его в источник дохода для государственной казны.

Участники встречи согласились с тем, что альтернативная энергетика — это будущее Судана, и обсудили разработку и реализацию типовых проектов, которые отвечали бы потребностям государственных служб (больниц и станций водоснабжения). В настоящий момент стоимость производства возобновляемой энергии ниже тепловой почти на 70%.

Со своей стороны, говоря о регулярных перебоях в подаче электричества в различных регионах Судана, министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим пообещал неукоснительно придерживаться программы предоставления ресурсов, необходимых для проведения технического обслуживания станции, а также поставки запчастей и топлива. По его словам, правительство не жалеет усилий, чтобы эффективно и в полной мере использовать существующие структуры сектора электроэнергии, одновременно повышая их производительность.

В свою очередь, премьер потребовал пересмотреть существующую административную модель в данном секторе и поработать над ее реформированием в целях повышения качества управления отраслью. Касаясь технических вопросов, стороны подчеркнули, что открытость Судана для международного сообщества способствует установлению партнерских отношений и созданию широких возможностей для обмена опытом и знаниями и повышения эффективности национальных кадров.

Накануне сотрудники хартумского машиностроительного завода осудили увеличение расходов промышленного сектора в свете повышенной эксплуатации генераторов и перебоев в подаче электричества. Данное заявление прозвучало на фоне обострившегося кризиса энергетики и падения уровня доходов населения. Руководствуясь наставлениями западных партнеров, правительство Судана активно проводит экономические реформы, нацеленные на либерализацию обменного курса и снятие субсидий с товаров массового потребления, что в краткосрочной перспективе крайне негативно отражается на жизни простых граждан.