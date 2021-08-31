Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 13:59
13:58
Политика
Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку договоренностей по Карабаху
13:58
Общество
Самарцев предупредили о резком похолодании
13:58
Общество
Новосибирские инспекторы ДПС помогли медикам довезти умирающего коллегу в больницу
13:57
Экономика
Экономист оценил планы по созданию города-миллионника на Дальнем Востоке
13:57
Спорт
Пловцы из России выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете в Токио
13:57
Общество
Власти Украины запретят машинам с номерами Приднестровья въезд в страну
13:57
Происшествия
Кинологи продолжают искать «бомбу» в Мосгорсуде
13:56
Происшествия
Репетитора английского языка из Таганрога подозревают в педофилии
13:54
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» оценил уровень износа российского сегмента МКС
13:53
Общество
Губернатора Смоленской области готовят к третьей операции после сложнейшего перелома
Все новости

Судан освободит проекты солнечной энергетики от налогов и таможенных пошлин
Весь мир
Судан освободит проекты солнечной энергетики от налогов и таможенных пошлин
pixabay.com  / 

Хартум, 31 августа. Переходные власти Судана намерены освободить производство солнечной энергии от таможенных пошлин и налогов в целях популяризации среди граждан использования возобновляемых источников по приемлемым ценам.

По словам премьер-министра Абдаллы Хамдока, народ ждет от правительства успехов в данной области, подобных тем, которых оно добилось в отношении топлива, хлеба и денежных потоков в банках. В настоящий момент в стране наблюдается кризис электроснабжения в свете финансовых проблем, тормозящих развитие коммерческих инициатив и улучшение работы действующих проектов.

В понедельник во второй половине дня на ТЭЦ «Гарай-3» под руководством Абдаллы Хамдока состоялась встреча с участием министров энергетики и нефти, финансов и экономического планирования, культуры и средств массовой информации. Стороны изучили ход работ на станции, которая, как ожидается, в ближайшее время увеличит производство на 450 мегаватт.

На заседании премьер призвал использовать приток инвестиций в страну и активировать возобновляемые источники энергии в рамках развития национальной экономики. Он заявил, что ресурсов в стране хватает для получения излишка от производства местного сектора и превращения его в источник дохода для государственной казны.

Участники встречи согласились с тем, что альтернативная энергетика — это будущее Судана, и обсудили разработку и реализацию типовых проектов, которые отвечали бы потребностям государственных служб (больниц и станций водоснабжения). В настоящий момент стоимость производства возобновляемой энергии ниже тепловой почти на 70%.

Со своей стороны, говоря о регулярных перебоях в подаче электричества в различных регионах Судана, министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим пообещал неукоснительно придерживаться программы предоставления ресурсов, необходимых для проведения технического обслуживания станции, а также поставки запчастей и топлива. По его словам, правительство не жалеет усилий, чтобы эффективно и в полной мере использовать существующие структуры сектора электроэнергии, одновременно повышая их производительность.

В свою очередь, премьер потребовал пересмотреть существующую административную модель в данном секторе и поработать над ее реформированием в целях повышения качества управления отраслью. Касаясь технических вопросов, стороны подчеркнули, что открытость Судана для международного сообщества способствует установлению партнерских отношений и созданию широких возможностей для обмена опытом и знаниями и повышения эффективности национальных кадров.

Накануне сотрудники хартумского машиностроительного завода осудили увеличение расходов промышленного сектора в свете повышенной эксплуатации генераторов и перебоев в подаче электричества. Данное заявление прозвучало на фоне обострившегося кризиса энергетики и падения уровня доходов населения. Руководствуясь наставлениями западных партнеров, правительство Судана активно проводит экономические реформы, нацеленные на либерализацию обменного курса и снятие субсидий с товаров массового потребления, что в краткосрочной перспективе крайне негативно отражается на жизни простых граждан.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Судан освободит проекты солнечной энергетики от налогов и таможенных пошлин
судан абдалла хамдок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru