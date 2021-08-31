Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступил с первым заявлением

Манчестер, 31 августа. Португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал ранее.

Роналду отметил, что «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в его сердце. Он указал на то, что мечтает поскорее выйти на поле стадиона «Олд Траффорд», чтобы вновь увидеть всех болельщиков.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Нападающий сборной Португалии выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Ранее туринский клуб раскрыл финансовые детали сделки по Роналду. Сумма трансфера 36-летнего игрока в «Манчестер Юнайтед» составила 15 млн евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет.