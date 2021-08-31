Лавров раскритиковал подлую интерпретацию его слов о Сталине

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлой интерпретацию его слов про советского лидера Иосифа Сталина. Дипломат подверг это критике.

Глава МИД РФ пояснил свои слова о Сталине. Лавров ранее заявил, что те, кто требуют воспринимать советского лидера как абсолютное зло и ответственного за Вторую мировую войну, хотят поставить на одну доску Россию и тех, кто хотел завоевать Европу. Однако РФ спасла ее от завоевания, как и многие народы, напомнил дипломат.

«И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что некоторые противники власти начали говорить об оправдании преступлений времен Сталина. По мнению главы МИД, это подло.

Министр ранее высказался о попытках очернить Сталина. Нападки на советского лидера говорят о намерении переписать итоги Второй мировой войны, констатировал Лавров.