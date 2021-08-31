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Лавров раскритиковал подлую интерпретацию его слов о Сталине

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:09
Политика
Лавров раскритиковал подлую интерпретацию его слов о Сталине
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлой интерпретацию его слов про советского лидера Иосифа Сталина. Дипломат подверг это критике.

Глава МИД РФ пояснил свои слова о Сталине. Лавров ранее заявил, что те, кто требуют воспринимать советского лидера как абсолютное зло и ответственного за Вторую мировую войну, хотят поставить на одну доску Россию и тех, кто хотел завоевать Европу. Однако РФ спасла ее от завоевания, как и многие народы, напомнил дипломат.

«И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что некоторые противники власти начали говорить об оправдании преступлений времен Сталина. По мнению главы МИД, это подло.

Министр ранее высказался о попытках очернить Сталина. Нападки на советского лидера говорят о намерении переписать итоги Второй мировой войны, констатировал Лавров.

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