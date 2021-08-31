День Байкала — одно из самых крупных экологических мероприятий в России. Ежегодно праздник проходит в первое воскресенье сентября и объединяет тысячи людей, стремящихся внести свой вклад в сохранение уникального природного объекта.

В прошлом году он впервые состоялся в онлайн-формате, что позволило россиянам из многих регионов и жителям других стран «прикоснуться» к общенациональной программе спасения крупнейшего озера страны и мира. В этом году программа празднования станет еще более масштабной, так как 2021 год в Иркутской области назван Годом Байкала.

Как появился День озера Байкал в России

Крупнейшее озеро в России признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и служит центром притяжения тысяч туристов из многих стран. Его уникальность заключается не только в удивительной форме полумесяца и огромных размерах (по площади озеро Байкал превосходит Балтийское море и такие страны, как Бельгия или Нидерланды), но и в удивительно прозрачной воде, которая летом и осенью поражает насыщенно-голубым цветом и просматривается вглубь до 40–50 метров. А зимой эта бескрайняя поверхность покрывается мощным ледяным настом, который со временем прорезают колоссальные трещины и разломы.

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При этом и само озеро, и территории вокруг него регулярно подвергаются массированному антропогенному воздействию. Загрязнение его вод вызвано неудовлетворительной работой очистных сооружений рядом расположенных городов и стоками реки Селенга, а уничтожение территории вокруг — вырубкой лесов и организацией несанкционированных свалок.

В 1999 году для сохранения уникальной экологической системы был принят закон «Об охране озера Байкал», а в 2012 году — целевая федеральная программа, направленная на сохранение и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории. Ее действие завершилось в 2020 году, однако очевидно, что главные цели (модернизация и реконструкция очистных сооружений, строительство ТБО в удалении от озера) достигнуты не были. В 2020 году глава Иркутской области Игорь Кобзев вновь обратился к россиянам с призывом прекратить губить Байкал.

Этой идее и посвящен День Байкала, который был учрежден в 1999 году. Дата праздника несколько раз менялась. Изначально его отмечали в последнее воскресенье августа, потом — во второе воскресенье сентября. С 2015 года решением Законодательного собрания Иркутской области определена дата — первое воскресенье сентября, которая и соблюдается на протяжении последних лет.

Федеральное агентство новостей /

Цели Дня Байкала в России

Главная задача праздника — привлечь внимание к экологическим проблемам озера и окружающих его территорий. С этой целью проводятся мероприятия, которые объединяют тысячи людей — жителей Иркутской области и других регионов, которые приезжают на Байкал для знакомства.

Выставки, мастер-классы, творческие встречи и концерты, конкурсы рисунка на асфальте — все они пронизаны единственной идеей: показать уникальность, красоту и беззащитность перед равнодушием человека удивительного природного объекта. Байкал погибнет, если люди продолжат лишь потребительски относиться к его экосистеме.

5 удивительных фактов об озере Байкал

Уже сегодня Байкал остро нуждается в очистке озера и береговой линии, ликвидации свалок, защите вод от загрязненных стоков, восстановлении окружающих его лесов. Его природное богатство не может не удивлять, а его экологическая безопасность исключительно важна для России. Ведь в берега озера заключена почти пятая часть мировых запасов поверхностных вод, а российских — почти 4/5.

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Есть у Байкала и другие удивительные особенности.

Невероятная глубина. Она составляет 1637 метров — максимальная глубина среди всех озер на планете. Эталон прозрачности. Удивительные свойства воды, которая кажется абсолютно прозрачной, объясняются минимальным содержанием в ней солей и обитанием в озере крошечного рачка эпишуры. Его называют санитаром Байкала, так как он фильтрует толщу воды у поверхности, перерабатывая органические соединения, и насыщает воду кислородом. Исключительное биоразнообразие. Ученые насчитывают более 3500 видов живых существ, которые обитают в озере и на его берегах. Почти 80% из них не встречаются нигде более, а потому уничтожение Байкала приводит к гибели уникальных животных и растительных популяций. Неразгаданные тайны. Часть ледяного покрова озера не тает никогда, а потому его исследования ограничены. Множество вопросов (например, откуда на дне озера бесчисленное множество обломков метеоритов и почему камни выстраиваются в ровные линии) скорее всего, так и останется без ответов. Возраст — под вопросом. Еще недавно ученые считали озеро одним из древнейших на планете и указывали его возраст в пределах 25–30 млн лет. Но в 2009 году группой российских ученых были собраны доказательства, что Байкал куда моложе: возраст его глубинной части не превышает 150 тысяч лет, а береговой — «всего» 8 тысяч лет.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что ежегодно Байкал меняется. Его берега расширяются примерно на два сантиметра, и никакие процессы «старения» для него не характеры. Он остается роскошным памятником природы, удивительным центром экотуризма, который сегодня остро нуждается в защите.