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Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР
Общество
Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР
Global Look Press  /  © Shaukat Ahmed

Москва, 31 августа. Специалисты Южно-Африканской Республики зафиксировали несколько случаев заражения совершенно новым штаммом коронавируса.

Выявленная разновидность вируса получила название C.1.2. У этого варианта COVID-19 наблюдается несколько мутаций, однако, его пока не отметили как вызывающий беспокойство. При этом группа коронавируса С.1, к которой принадлежит найденный штамм, подвергается быстрой мутации с появлением все более новых многочисленных видов.

По данным экспертов, случаи инфицирования вариантом C.1.2 зарегистрировали не только в ЮАР, но и в ряде других стран Африки, Азии, Европы и Океании. Но на текущий момент этот вирус не является доминирующим, в отличие от дельта-штамма.

Британские ученые тем временем выяснили, как за прошедший год изменилась симптоматика коронавируса. Так, к «классическим» признакам инфекции после появления штамма «Дельта» добавились жалобы на головную боль.

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