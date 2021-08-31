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Песков анонсировал визит Путина на космодром Восточный 4 сентября

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:38
Армия
Песков анонсировал визит Путина на космодром Восточный 4 сентября
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 31 августа. Глава Российской Федерации Владимир Путин отправится на космодром Восточный 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин рано утром направится в Благовещенск, затем с девяти часов будет находиться на территории космодрома. Ранее Песков уже анонсировал визит президента России в Амурскую область, где находится Восточный. Владимир Путин заедет туда по пути из Владивостока, где состоится Восточный экономический форум.

Кроме этого, Дмитрий Песков 30 августа сообщил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом. Он проведет переговоры с Путиным, добавил пресс-секретарь.

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