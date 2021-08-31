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Оскорбивший русских комик Мирзализаде находится в Турции

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:00
Общество
Оскорбивший русских комик Мирзализаде находится в Турции
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Москва, 31 августа. Комик Идрак Мирзализаде, нахождение которого признали нежелательным в России из-за шутки, улетел в Турцию.

Изначально юморист уехал в Белоруссию, при этом все его вещи остались в России. В соседнее государство комик выехал, чтобы переждать, пока утихнет скандал вокруг его неудачного выступления, сообщал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Только сейчас выяснилось, что артист уже на следующий день, 29 августа, вылетел из Минска в Турцию, где находится и в настоящее время. О дальнейших планах Мирзализаде не уточняется.

Стендапер оказался в центре скандала после своего монолога о любви русских к фекалиям. Часть его выступления была посвящена расизму арендодателей, которые не хотят сдавать гражданам России с «необычными» именами. В итоге его задержали, а после МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде на территории страны.

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