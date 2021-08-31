Песков анонсировал встречу Путина с врио главы Ульяновской области

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин проведет встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля анонсировал мероприятие в ходе беседы с журналистами. Встреча пройдет 31 августа, подчеркнул пресс-секретарь.

«(Владимир Путин. — Прим. ФАН) будет принимать исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских», — пояснил Песков.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах президента России с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам представителя Кремля, они состоятся в Москве 9 сентября.