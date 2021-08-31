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В Кремле отреагировали на сведения о подписании дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:36
Политика
В Кремле отреагировали на сведения о подписании дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии
pixabay.com

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно забегать вперед, а дождаться заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко по дорожным картам интеграции.

Президент Белоруссии посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с российским лидером. По итогам встречи пройдет пресс-конференция, подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов о дорожных картах по интеграции.

«Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию. Я не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым заявил, что все дорожные карты интеграции будут подписаны на встрече лидеров стран в Москве. Последнюю дорожную карту должны согласовать 7 сентября.

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песков дорожные карты интеграции путин и лукашенко
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