В Кремле отреагировали на сведения о подписании дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно забегать вперед, а дождаться заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко по дорожным картам интеграции.

Президент Белоруссии посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с российским лидером. По итогам встречи пройдет пресс-конференция, подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов о дорожных картах по интеграции.

«Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию. Я не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым заявил, что все дорожные карты интеграции будут подписаны на встрече лидеров стран в Москве. Последнюю дорожную карту должны согласовать 7 сентября.