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В Кремле подтвердили, что вакцинация обеспечила Путина антителами к коронавирусу

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:54
Общество
В Кремле подтвердили, что вакцинация обеспечила Путина антителами к коронавирусу
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин прошел процедуру вакцинации от коронавируса в апреле. Она поспособствовала формированию антител к COVID-19.

Президент России Владимир Путин обладает необходимым для защиты от коронавирусной инфекции уровнем антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация оказала на иммунитет главы государства положительный эффект.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусом. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России применяются препараты отечественного производства: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как сообщалось ранее, до конца года начнутся клинические исследования нового противокоронавирусного препарата.

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Все новости / Общество / В Кремле подтвердили, что вакцинация обеспечила Путина антителами к коронавирусу
Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус антитела
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