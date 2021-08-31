В Кремле подтвердили, что вакцинация обеспечила Путина антителами к коронавирусу

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин прошел процедуру вакцинации от коронавируса в апреле. Она поспособствовала формированию антител к COVID-19.

Президент России Владимир Путин обладает необходимым для защиты от коронавирусной инфекции уровнем антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация оказала на иммунитет главы государства положительный эффект.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусом. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России применяются препараты отечественного производства: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как сообщалось ранее, до конца года начнутся клинические исследования нового противокоронавирусного препарата.