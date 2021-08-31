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Песков выразил надежду, что Байден склонит Зеленского к выполнению Минских соглашений

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:50
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Политика
Песков выразил надежду, что Байден склонит Зеленского к выполнению Минских соглашений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

По его словам, Москва пристально наблюдает за результатами встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

«США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских соглашений», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле в ходе официального визита в Вашингтон. Стоит отметить, что здание гостиницы находится буквально через дорогу от Белого дома, где и пройдут переговоры.

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