Песков выразил надежду, что Байден склонит Зеленского к выполнению Минских соглашений

Москва, 31 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

По его словам, Москва пристально наблюдает за результатами встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

«США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских соглашений», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле в ходе официального визита в Вашингтон. Стоит отметить, что здание гостиницы находится буквально через дорогу от Белого дома, где и пройдут переговоры.