Шойгу: из Арктики с 2014 года вывезено более 26 тысяч тонн металлолома

Москва, 31 августа. Российские военные продолжают участвовать в ликвидации экологического ущерба в Арктике, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу 31 августа во время селекторного совещания.

Военнослужащие вывезли свыше 26 тысяч тонн металлолома из Арктики с 2014 года, добавил он. В прошлом году были развернуты экологические работы, а к 2023 году запланировано ликвидировать загрязнения на 81 военном объекте.

«На 53-х из них загрязнитель полностью устранен собственными силами. Очищено более 40 гектаров территории», — отметил министр.

В ходе совещания Сергей Шойгу также отметил масштабность АрМИ-2021. Международные армейские игры в этом году стали самыми представительными за все годы их проведения, полагает он.