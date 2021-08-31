Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 13:57
13:57
Происшествия
Кинологи продолжают искать «бомбу» в Мосгорсуде
13:56
Происшествия
Репетитора английского языка из Таганрога подозревают в педофилии
13:54
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» оценил уровень износа российского сегмента МКС
13:53
Общество
Губернатора Смоленской области готовят к третьей операции после сложнейшего перелома
13:53
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 1 сентября
13:53
Экономика
Белоруссия скоро начнет получать компенсацию от налогового маневра РФ
13:52
Весь мир
Эрдоган и наследный принц ОАЭ обсудили двусторонние отношения
13:50
Общество
Совет ЕС исключил США из списка безопасных стран по COVID-19
13:50
Весь мир
Вывод войск из Афганистана: паника в Европе, новые возможности для России
13:49
Происшествия
Женщина за рулем насмерть сбила 81-летнего пенсионера в Саранске
Все новости

Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:52
Общество
Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 31 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького. О судьбе спектакля «Чудесный грузин» с ее участием рассказал заместитель худрука театра Эдуард Бояков.

Спектакль «Чудесный грузин», режиссером-постановщиком которого выступила Рената Сотириади, остается в репертуаре МХАТ имени Горького. Об этом Бояков сообщил на собрании труппы культурного учреждения. Таким образом, зрители по-прежнему имеют возможность оценить актерскую игру исполнительницы хита «Мало половин», вызвавшую ранее неоднозначную реакцию публики.

Среди людей, прохладно воспринявших появление Бузовой на сцене МХАТ, оказался и режиссер Театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького
бузова спектакль мхат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru