Москва, 31 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького. О судьбе спектакля «Чудесный грузин» с ее участием рассказал заместитель худрука театра Эдуард Бояков.

Спектакль «Чудесный грузин», режиссером-постановщиком которого выступила Рената Сотириади, остается в репертуаре МХАТ имени Горького. Об этом Бояков сообщил на собрании труппы культурного учреждения. Таким образом, зрители по-прежнему имеют возможность оценить актерскую игру исполнительницы хита «Мало половин», вызвавшую ранее неоднозначную реакцию публики.

Среди людей, прохладно воспринявших появление Бузовой на сцене МХАТ, оказался и режиссер Театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов.