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Шойгу назвал поставки перспективной авиатехники приоритетом Минобороны РФ

  /   Обновлено: 31 августа 2021 13:10
Армия
Шойгу назвал поставки перспективной авиатехники приоритетом Минобороны РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 августа. Поставки перспективной авиатехники являются приоритетной задачей Министерства обороны России в рамках гособоронзаказа до 2023 года, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, еще в прошлом году в России была введена кредитная схема финансирования госконтрактов, связанных с опережающими поставками авиационной техники.

«Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость», — отметил он.

Министр также оценил важность данной программы для российских оборонно-промышленных предприятий. Она обеспечивает компании стабильной нагрузкой и, как следствие, позволяет увеличивать работникам зарплату и реализовывать социальные проекты.

Ранее Шойгу подвел итоги военно-технического форума «Армия-2021». По его словам, в рамках выставки Министерство обороны России заключило 45 государственных контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей.

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