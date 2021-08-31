Суданские профессора раскритиковали зарплаты и объявили о забастовке 6 сентября

Хартум, 31 августа. Комитет университетских профессоров Судана объявил о начале забастовки 6 сентября. Накануне соответствующее заявление передали премьер-министру Абдалле Хамдоку.

По информации комитета, главе действующего правительства предоставили требования преподавателей еще 5 июля, но ответа так и не получили. Через месяц направили очередное обращение. Снова безрезультатно.

Профессора потребовали структурировать заработную плату и напомнили, что вправе делать подобные запросы.

«Мы приняли все доступные и законные способы решения, но у нас не осталось выбора, кроме как бастовать, несмотря на нашу приверженность стабильности университетов», — подчеркнули преподаватели.

Ранее лидер Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) объявил о расколе правящей партии Судана. По его словам, внутри альянса нет единства и продвижения в процессе примирения не наблюдается, поскольку есть разногласия касательно неопределенной политики правительства во главе с премьером.

Кроме того, суданцы также сообщали о сокращении доходов на фоне перебоев электроснабжения. Местные жители пожаловались на отсутствие света и тока, что увеличивает производственные затраты в связи с необходимостью использовать генераторы.

Министр энергетики и нефти Джадин Али Обейд Хасан связал отключения с отсутствием топлива, запчастей и слабыми транспортными сетями. Однако работники отметили, что сектор пострадал от кумовства и найма некомпетентных сотрудников. По их словам, опытных служащих уволили после свержения экс-президента Омара аль-Башира в 2019 году.

Примечательно, что следом пришел к власти премьер Абдалла Хамдок, но недовольства среди суданцев и забастовки не прекратились. Люди заявили о неспособности правительства преодолеть экономический упадок, стабилизировать поставки топлива на заправки, а также газа и электричества в дома.

В конце июня 2021 года жители столицы организовали массовые демонстрации на центральных улицах Хартума и указали на рост цен и снижение доходов.