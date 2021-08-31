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Перспективы жилищного рынка оценили в Счетной палате России

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:44
Экономика
Перспективы жилищного рынка оценили в Счетной палате России
pixabay.com  /  Paul Brennan

Москва, 31 августа. Ценовая динамика в сегменте строительных материалов вызвала беспокойство в Счетной палате РФ.

Рынок жилищного строительства может столкнуться с новыми проблемами, так как стоимость стройматериалов растет. В перспективе это угрожает сектору дополнительными рисками, убеждены в Счетной палате. Об этом пишет ТАСС.

Аудитор госоргана Наталья Трунова поделилась неутешительным прогнозом в отношении отрасли при условиях сохраняющегося ценового роста в течение полугода.

Подорожание стройматериалов может привести к тому, что во многих субъектах Российской Федерации появятся незавершенные недостроенные дома, предполагает Трунова. При этом эксперт добавила, что в настоящее время большинство девелоперов работает по схеме эскроу-счетов, что делает операции более прозрачными.

Первый раз за год на отечественном рынке недвижимости было зафиксировано снижение цен на жилищные объекты. Эксперты предположили, что это может быть связано с предпринятыми государством мерами.

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жилье стройматериалы счетная палата рф трунова
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