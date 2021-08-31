Российские войска получили свыше 15 тысяч новых образцов оружия с начала 2021 года

Москва, 31 августа. Российская армия с начала текущего года получила свыше 15 тысяч новых и модернизированных образцов вооружений, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания министр обороны рассказал, что к концу 2021 года доля современной техники в ВС России должна составить 71,9%.

«За восемь месяцев этого года в ВС поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники», — заявил он.

Ранее Шойгу говорил, что российская армия стала значительно сильнее благодаря регулярным проверкам боеспособности, конкурсу АрМИ-2021 и новому вооружению. Он отметил, что в этом году в армейских играх приняли участие 452 тысячи военнослужащих.