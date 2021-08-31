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Вирусолог поставил в пример китайский опыт борьбы с новыми вспышками COVID-19
Общество
Вирусолог поставил в пример китайский опыт борьбы с новыми вспышками COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Россия в настоящий момент, к сожалению, не может осуществить противоэпидемические мероприятия, подобные тем, что имеют место в Китае, однако стоит обратить внимание на опыт этой страны. Об этом ФАН заявил вирусолог Николай Крючков.

Врач отметил, что сейчас Россия не может сделать вакцинацию массовой и одновременно внедрить серьезные противоэпидемические мероприятия, как это происходит, например, в Китае.

«Посмотрите на пример Китая, — обратил внимание специалист. — Им хватило 35 дней, чтобы справиться с самой крупной у них в этом году вспышкой, которая захватила практически половину территорий страны. Она захватила 17 провинций и 50 крупных городов. Им хватило чуть больше месяца, чтобы, по сути, нивелировать ее. В Китае, конечно, пока не нулевые случаи, но официально по всей стране сейчас меньше 50 случаев в день. И это еще считается много! Это действительно достижение».

Крючков добавил, что даже достижение коллективного иммунитета в России не остановит поток вирусов.

«Нельзя забывать о миграции и трансграничном сообщении, — подчеркнул вирусолог. — Речь о том, что после формирования коллективного иммунитета поток вирусов не прекратится. Конечно, это будут уже ручейки, а не реки, но из-за границы люди все равно приезжают. А у нас в большинстве стран эпидемия на подъеме, многие из них еще очень далеки от формирования коллективного иммунитета. Это рассадник мутантных линий, в том числе новых. Даже если мы добиваемся коллективного иммунитета, нам нужно прилагать усилия для сохранения иммунной прослойки».

Ранее Николай Крючков опроверг слова Александра Мясникова о невозможности коллективного иммунитета к COVID-19.

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китай коронавирус николай крючков
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