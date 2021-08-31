Футболист Деян Ловрен рассказал об обучении русскому языку

Санкт-Петербург, 31 августа. Защитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал об изучении русского языка и признался, что рассчитывал на быстрое обучение.

По словам хорватского футболиста, он понимает практически все, что ему говорят на русском языке. Ловрен надеялся, что его русский будет лучше.

«Я понимаю большинство из того, что мне говорят. Но еще не говорю сам достаточно хорошо. Стараюсь, занимаюсь с учителем, но понимаю, что необходимо тратить на это больше времени», — сказал защитник в интервью «Чемпионату».

Хорватский игрок отметил, что ему важно хорошо говорить по-русски, поскольку он проводит в России много времени. Кроме того, он признался, что ему стыдно перед родителями, которые в отличие от него хорошо говорят на этом языке.

«Отец говорит: "Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?" Так что он тоже давит на меня», — рассказал Ловрен.

В мае этого года портал Transfermarkt представил сборную лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. В числе самых топовых защитников оказался игрок сине-бело-голубых Деян Ловрен.