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Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:27
Армия
Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу намерен привлечь офицеров войскового звена к обучению кадров в военных вузах страны.

Соответствующее распоряжение министр озвучил 31 августа на селекторном совещании. В ходе собрания он также напомнил, что с 1 сентября в военных вузах начинается учебный год. Учреждения откроют свои двери для семи тысяч новых студентов из 58 государств. Кроме этого, учеба начнется для 60 тысяч курсантов и порядка 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу выступил с заявлением о рекордном уровне доверия россиян с армии страны. За последние 20 лет положительное отношение к российским вооруженным силам значительно возросло, добавил он.

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минобороны рф шойгу военные вузы
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