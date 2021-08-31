Зеленский встретится с главой Пентагона. События дня

Зеленский встретится с главой Пентагона Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с рабочим визитом. На 1 сентября запланирована его встреча с 46-м хозяином Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. А накануне главного диалога, который уже переносился дважды по инициативе США, украинский лидер проведет переговоры с американским министром обороны в Пентагоне. Ллойд Остин примет Зеленского и своего коллегу из Незалежной Андрея Тарана в 21 час по московскому времени.

Минобороны Японии запросило рекордный военный бюджет wikipedia.org / Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0 Японские власти намерены потратить на военные нужды в следующем году почти 50 (49,86) миллиардов долларов. Это рекордный показатель для страны восходящего солнца. Соответствующую сумму запросило Министерство обороны. В ведомстве утверждают, что финансы необходимы для повышения обороноспособности на отдаленных островах из-за растущей активности Китая. Кроме того, Токио приобретает американские истребители F-35 и маломерные транспортные суда.

Россия проведет учения в Каспийском море Пресс-служба Балтийского флота / Россия проведет совместные международные военные учения в акватории Каспийского моря. Маневры стартуют в начале сентября. Помимо нашей страны в них примут участие Иран, Азербайджан и Казахстан. Военно-морские тренировки флотов четырех стран пройдут сразу после завершения конкурса «Кубок моря» в рамках Международных армейских игр. Цель учений - отработка совместных действий на Каспии.