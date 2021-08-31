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Лавров: Украина призвала все страны не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:14
Политика
Лавров: Украина призвала все страны не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 31 августа. Украина разослала всем государствам требования не направлять своих наблюдателей на осенние выборы в Госдуму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что многие провокации против Москвы в преддверии выборов сейчас осуществляются через Киев. Он уточнил, что украинская сторона «веером разослала по всем странам требование», чтобы послы отправились к правительственным чиновникам и призывали не направлять наблюдателей на выборы в России. Об этом Лавров сообщил во время встречи с представителями национально-культурных объединений.

«Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?» — подчеркнул глава МИД РФ.

В 2021 году выборы в Государственную думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября. ГД избирается на пять лет по смешанной избирательной системе.

Кроме того, министр отреагировал на состояние крымского вопроса на Украине. Дипломат уверен, что тема уже закрыта и это понимают в Киеве.

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