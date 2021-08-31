Студия Paramount Pictures пытается отсудить у страховой компании 100 млн долларов

Лос-Анджелес, 31 августа. Известная американская компания Paramount Pictures подала в суд на страховую компанию. Кинопроизводитель пытается получить 100 миллионов долларов.

Причиной разборок стали съемки седьмой части культового боевика «Миссия Невыполнима». Согласно данным инсайдеров, студия заключила контракт со страховщиками, которые должны были обеспечить безопасность всей команды на время съемочного процесса.

Однако у сотрудников был обнаружен коронавирус, и в связи с положительными результатами тестов работы над проектом заморозили на несколько недель. Студия пытается возместить убытки, которые она понесла в связи с произошедшим. Информацию об этом сообщает THR со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно о первой демонстрации экшен-сцены из нового фильма на конференции CinemaCon. В продемонстрированном видео персонаж Тома Круза съезжает на мотоцикле с утеса и прыгает на парашюте.