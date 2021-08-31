Российская пловчиха Шабалина выиграла третье золото Паралимпиады в Токио

Токио, 31 августа. Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала третье золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Россиянка финишировала с результатом 2 минуты 20,99 секунды. Серебряную награду выиграла британская пловчиха Бетани Ферт (2.23,19), бронза досталась ее соотечественнице Луизе Фиддс (2.29,21). Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными расстройствами.

Шабалина завоевала третье золото токийской Паралимпиады, до этого она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем. Она пять раз становилась чемпионкой мира и шесть раз чемпионкой Европы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Валерию Шабалину с двумя золотыми наградами токийской Паралимпиады в соревнованиях по плаванию.